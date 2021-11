Las duras críticas que ha recibido 'Alerta Roja' a pocas horas de su estreno

Alerta Roja es la nombrada película de acción dirigida por Rawson Marshall Thurber, que se estrenó el pasado 12 de noviembre. La cinta cuenta con la actuación de tres grandes del cine; Gal Gadot, Ryan Reynolds y Dwayne Johnson lo que generó gran expectativa para los cinéfilos.

A tan solo horas de su estreno, los espectadores ya han podido verla para dar su opinión y le han puesto buen puntaje. Sin embargo, los críticos y expertos en el tema no han sido tan buenos con la película.

Los cinéfilos que ya tuvieron la oportunidad de ver ‘Alerta Roja’ han resaltado los sorprendentes giros que tiene la trama y la evidente confianza entre los actores. La cual, Jhonson ya había confesado hace un par de días: "Cuando llegamos al set de ‘Alerta Roja’ ya había confianza, no había ego entre nosotros y sí mucho amor. Nos convertimos en una pareja mayor, con sus pequeñas peleas y enfados, y, por supuesto, pasándolo muy bien".

Al parecer, los espectadores sí quedaron satisfechos con la producción, calificándola con una media sobresaliente. “Maravillosa”, “Me recordó porque amo películas de este tipo”, “Es el tipo de películas que no puedes dejar de ver” y "Me encantaron todos los 'twists' y vueltas., fueron algunos de los comentarios positivos de los cinéfilos.

Por su parte, los expertos en cine no quedaron muy contentos con el resultado final de la cinta pues la opinión general es que para su alto presupuesto se esperaban un mejor resultado y también aseguraron que la cinta no aporta nuevas ideas. En lo que si coincidieron fue en que lo mejor de 'Alerta Roja' son sus protagonistas, sin embargo para los que aún no la han visto dejaron en claro que: “Disfruta de Alerta roja como puro entretenimiento para la vista, pero no esperes más que eso".