Las exigencias de la cantante Ana Gabriel para sus últimos conciertos

María Guadalupe Araujo Yong (Ana Gabriel), ya dio inicio a su gira por Latinoamérica, un evento que los amantes de las canciones de la conocida artista estaban esperando hace algunos años.

Colombia, Argentina, Ecuador, Guatemala, Chile, Honduras, Salvador, Panamá y Bolivia son los países que contarán con la presentación estelar de Ana Gabriel en su 'Por amor a ustedes World Tour', no obstante, en medio de la felicidad por el evento, un anunció de la cantante de 66 años sorprendió a sus seguidores, ya que al parecer, en esta ocasión ella no recibirá regalos ni regalará fotografías a sus fanáticos.

Pero ¿Por qué está decisión?

Según lo dicho por la misma Ana Gabriel ella quiere cumplir a cabalidad con todas sus presentaciones, razón por la que prefiere 'curarse en salud' y no recibir ningún presente de sus seguidores, una petición que también le hicieron los organizadores de su gira 'Por amor a ustedes World Tour' y que quedó pactado en su respectivo contrato.

"Yo estoy preparándome como todos ustedes lo saben, nada más quiero pedirles un gran favor porque me han preguntado, me han escrito que tienen regalos para mí, que quieren darme un abrazo y todo... quiero decirles que por esta ocasión no compren nada, no voy a recibir nada porque por medio de protocolo y contrato me tengo que cuidar para poder cumplir con la gira" indicó.

Cabe resaltar, que Ana Gabriel se presentará el próximo 7 de octubre en el Coliseo Live de Bogotá.