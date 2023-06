"Qué chimbita de ombligo pa' uno tomarse un roncito": "what a cute little belly button to have a little drink". En este caso, ChatGPT aclara que puede que la traducción no tenga la connotación exacta o el humor del idioma original.

"Yo le doy lengua a lo mango": "I give her a passionate kiss". Y cuando se le pidió algo con más humor, el chatbot respondió: "I'd give her a tongue-lashing like there's no tomorrow".

"Esta gonorrea nos dañó el 24": "This damn thing ruined our Christmas Eve", y cuando se le pidió precisar porque se refería a una persona, dijo: "This jerk ruined our Christmas Eve". ChatGPT hace esta advertencia: "It's important to note that the word 'gonorrea' is a strong derogatory term in Spanish, and its translation carries a similar derogatory connotation in English" (Es importante tener en cuenta que la palabra 'gonorrea' es un término fuertemente despectivo en español, y su traducción también conlleva una connotación despectiva similar en inglés".

"Cómo es que me dejo meter este ganso ciego": "how did I let myself get fooled by this blind goose?".

"Dale a esa HP por quitamaridos": "go for that SOB (son of a bitch) who steals husbands".

"Usted está muy engalochado": "You are really high on glue" o "You are really messed up on glue". Acá se le pidió precisar, porque inicialmente la tradujo así: "You are very dressed up" o "You are very fancy", pues asumió que "engalochado" se refiería a elegante.