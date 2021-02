Las impresionantes venas de La Roca después de 'matarse' haciendo ejercicio

Con vena brotada y un evidente desgaste físico, Dwayne Johnson demostró por qué es la ‘Roca’ luego de dejar en evidencia los resultados de una de sus rutinas en el gimnasio. El actor de 48 años, uno de los más cotizados del momento en Hollywood, puso de manifiesto que el ejercicio y el trabajo dan sus frutos.

“Quemadores de aceite de medianoche. Entrenar duro / marcar en mi acondicionamiento para BLACK ADAM. Sea siempre agradecido por la rutina y recuerde divertirse en el camino”, dijo Johnson en un publicación de Instagram donde mostró cómo quedaron sus piernas ante el esfuerzo realizado.

Cabe señalar que la ‘Roca’ fue elegido para ser protagonista de la película Black Adam y por ello se ha esforzado para estar a tono desde el punto de vista físico. Por ello la imagen que publicó en Instagram, donde se nota el trabajo hecho en gimnasio. Aunque el film estaba programado para 2020, la pandemia obligó a que el rodaje se aplazara y ahora todo indica que su estreno será en 2022.

"A pesar de mis problemas, era un buen niño con un buen corazón, simplemente me gustaba hacer las cosas a mi manera. Ahora, años después como hombre, con el mismo ADN que tenía cuando era niño, mis sueños de encarnar a un superhéroe se han hecho realidad. Me siento honrado de unirme al icónico Universo extendido DC y es un verdadero placer convertirme en Black Adam, un héroe que está bendecido por la magia con unos poderes como los de Superman, con la diferencia es que él no sigue las normas. Es un superhéroe rebelde, único en su clase", dijo Dwayne Johnson respecto al papel que interpretará.