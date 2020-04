Las mejores series y documentales de Netflix en el Día de la Tierra

Chasing Coral (En busca del coral): En busca del coral aborda la voluntad y la sabiduría de un publicista, un autoproclamado nerd de los corales, diseñadores de cámaras de avanzada y famosos biólogos marinos mientras inventan la primera cámara secuencial para grabar la decoloración de los corales. Lamentablemente, es una tarea complicada, y el equipo lucha incansablemente contra problemas técnicos y hasta la fuerza de la naturaleza para alcanzar su preciada meta: documentar la incuestionable y trágica transformación que sucede bajo las olas. En busca del coral, con su excepcional fotografía, gran suspenso y sorprendente emoción, es una dramática revelación que incita al público a actuar.

Dancing with the Birds (Bailando con los pájaros): Desde lo profundo de las selvas tropicales, Bailando con los pájaros muestra las costumbres rara vez vistas de las aves del paraíso, que despliegan técnicas de seducción espectaculares para encontrar pareja. Del equipo detrás de Nuestro planeta y narrado por el talentoso Omar Chaparro ("¡Nailed It! México", "Pokémon: Detective Pikachu"), este documental entrañable retrata la naturaleza en todo su esplendor.

Into the Inferno (Hacia el infierno): Werner Herzog y el vulcanólogo Clive Oppenheimer se embarcan en un viaje por el mundo y exploran algunos de los más míticos volcanes en lugares como Corea del Norte, Etiopía, Islandia y el archipiélago de Vanuatu. En su búsqueda, entrevistan tanto a científicos como a pobladores locales, siempre con el objetivo de entender la compleja y arraigada relación entre el hombre y una de las mayores maravillas de la naturaleza. Producida por Spring Films, Werner Herzog Film y Matter of Fact Media, Hacia el infierno entreteje reportaje, historia y filosofía para crear una experiencia artística y cinematográfica.

Lea también: ¿Qué cargos requiere Amazon en Colombia y cómo puede postularse?

The Ivory Game (El exterminio del marfil): The Ivory Game es un largometraje documental épico que se sumerge en el submundo oscuro y siniestro del tráfico de marfil. Los premiados directores Richard Ladkani y Kief Davidson (nominado al Óscar) filmaron de incógnito durante 16 meses con un equipo de expertos en inteligencia y ecología para infiltrarse en esta red de corrupción global. La película, producida por Terra Mater Film Studios y Vulcan Productions, expone la verdad acerca de los cazadores furtivos en busca del "oro blanco" y el peligro inminente que corren los elefantes africanos, cada vez más cerca de la extinción.

The Lighthouse of the Orcas (El faro de las orcas): Una madre viaja a la Patagonia con la esperanza de que un guardafauna y una manada de orcas salvajes puedan ayudar a su hijo autista a establecer una conexión emocional.