Las mujeres facturan: Shakira tendría un repertorio de canciones para Piqué

“Yo creía en ese sueño. Para mí, para mis hijos. Porque además mis padres han estado juntos, no sé, 50 años. Y se aman como el primer día. Entonces sé que sí es posible. Se aman con un amor de telenovela. Con un amor único, irrepetible. Mi mamá no abandona el lado de mi papá [enfermo]. Han sido siempre mi ejemplo y era lo que yo quería para mí y para mis hijos, pero no se pudo”, expresó la colombiana.

Asimismo, Shakira indicó que se siente como un gato con más de nueve vidas. “Cuando creo que ya no me recupero más, de pronto me levanto y tengo un segundo aire”, dice. “He pasado por varias etapas. La negación, la rabia, el dolor, la frustración, la rabia otra vez, el dolor otra vez. Ahora estoy en una etapa de supervivencia. De ‘mantén tu cabeza por encima del agua’. Y en una etapa de reflexión”.