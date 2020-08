Las razones por las que 'El Chavo del 8' salió del aire, según Florinda Meza

La salida de ‘El Chavo del 8’ dejó sin palabras a millones de personas latinas. Una de las series más famosas de la televisión se despedía de un momento a otro y causaba un sinsabor en los fieles fanáticos de las historias.

A pesar de que algunos integrantes del elenco se pronunciaron al respecto y manifestaron su tristeza tras las declaraciones que dio el hijo de Chespirito, recientemente, Florinda Meza, que le dio vida a ‘Doña Florinda’, decidió hablar sobre esta polémica y revelar la razón por la cual el proyecto salió del aire.

De acuerdo con lo que expresó la mexicana en una entrevista, está bastante afligida e indignada por el manejo que se le dio al tema del programa y las decisiones que se terminaron tomando. La artista indicó que lo único que la alivia es que Roberto Gómez Bolaños, su esposo, no esté vivo para ver lo que hicieron con los proyectos de tantos años.

Meza señaló que nadie la tuvo en cuenta al momento de tomar esta determinación y llevar a la producción a este lamentable final. No obstante, lamentó la disputa por los derechos que existe entre ambas partes y que no dejó nada positivo para el público.

Lo que llamó la atención de las palabras que brindó la actriz al medio, fue que reveló las verdaderas razones que sacaron del aire en todo el mundo a los programas de su fallecido esposo. Según aseguró, el problema interno se generó entre la empresa que tiene los derechos de las ideas creativas y las televisoras internacionales que emitían ‘El Chavo del 8’.

Meza relató que hace parte del Grupo Chespirito, pero jamás fue consultada sobre las decisiones que se tomarían para el futuro del programa. De igual manera, Florinda puntualizó en que nunca se comunicaron con ella para dialogar sobre las negociaciones que se harían con los derechos.

“Hay cosas que ya no tienen vuelta atrás, supongo que esto no tiene vuelta atrás, no lo sé. Yo sé que debe haber un plan o estrategia, tampoco podemos satanizar a Televisa porque yo por lo menos no sé qué estrategia hay detrás”, aseguró la mexicana en la entrevista con ‘De primera mano’.

Por último, Florinda dejó en claro que no conoce el futuro que le espera a los programas de Roberto Gómez, pero mantiene la fe de que tal vez exista una salida para esta decisión radical.

La celebridad manifestó su tristeza y decepción de que esto ocurriera precisamente en este momento que el mundo más necesita risas y diversión, en medio de la pandemia que se ha cobrado miles de vidas.