Las razones por las que Manuela González no participó antes en Masterchef Celebrity

Manuela González se ha convertido en una de las favoritas para ganar en Masterchef Celebrity 2022. Anteriormente, la actriz fue invitada en dos oportunidades para participar como concursante del reality, pero en ambas ocasiones rechazó esta invitación por razones familiares.

González dialogó al respecto mencionando que Pedro y Alma, sus dos hijos, le han impedido concursar antes en el programa del canal RCN.

“La tercera es la vencida. Me habían hecho la propuesta tres veces, pero aún no me sentía lista para dejar a mis hijos en casa. Además, del pánico que me generaba este reto”, contó.