Laura Acuña habría confirmado que no tiene pareja pero ya hay un hombre que la tiene "enamoradísima"

La reconocida presentadora Laura Acuña es la más reciente invitada de Eva Rey en el formato 'Desnúdate con Eva', charla en la que entregó detalles de su vida amorosa y sexual, dejando boquiabiertos a sus seguidores.

Sin embargo, el tema que más llamó la atención de los internautas es que se refirió a su relación que sostenía con el empresario Rodrigo Kling, donde habría confirmado que ya no está con él.

"Me encontré hace poco con una serie que se llama Diario de un vampiro, o sea, me lo veo por el protagonista", reveló.

En medio de chistes y comentarios hacia la belleza del hombre, que asegura que es la cosa más perfecta que ha visto en su vida, muestra la foto del sujeto y confirma que "me tiene enamoradísima".

A lo que Rey le pregunta "y tu chico no te cela", y Laura responde "No, no hay".