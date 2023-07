Laura Acuña y el doloroso secreto que vivió por cuatro años: dan ganas de llorar

Laura contó también que sus dos hijos son un milagro, esto teniendo en cuenta la condición médica que le impedía ser madre, “Para Dios no hay nada imposible y llegan cuando uno está preparado”, dijo la presentadora.

Asimismo, la santandereana afirmó que esta etapa de su vida no fue nada fácil, pues se sentía frustrada, triste y desilusionada.

“En algún momento sentía que me estaba castigando, decía yo que he hecho para no poder tener hijos o sea yo que he hecho para no merecerme este regalo”, contó.

En medio de la entrevista también contó que luego de varios años de rabia, pataleta y tristeza por no poder ser madre, logró hacer las pases con Dios. Luego de esto cuenta que ya con más calma se enteró que estaba embarazada de su primera hija, quien lleno de alegría su hogar.

Sin embargo, cuando planeaba tener su segundo hijo, tuvo un aborto espontáneo a los dos meses. “Me dio durísimo, no fue sencillo, ese proceso me tocó en sala de cirugía”. dijo la presentadora.