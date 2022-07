Laura Barjum confesó que padece escoliosis ¿Qué es esa enfermedad?

Las personas desde muy pequeñas tienen inconformidades con su cuerpo, por lo cual, intentan ocultarlo de alguna manera para sentirse mejor. Sin embargo, no siempre resulta como lo esperan.

Le puede interesar: Por ser hijo de Fanny Lu, no significa que merezca una canción con ella: Teo sobre nuevo sencillo



Este fue el caso de Laura Barjum, ex virreina universal de la belleza, quien se ‘destapó’ con sus seguidores al confesar que sufre de escoliosis.



Por medio de un mensaje en su cuenta de Instagram, la modelo contó que esta enfermedad se la diagnosticaron en el 2012. Aseguró que cuando era una adolescente adoptó una mala postura y su columna vertebral se vio afectada.

Le puede interesar:



“Hace diez años fui diagnosticada con escoliosis en mi columna, lo cual significa que tengo una curvatura, específicamente en mi caso, en la parte lumbar. Esto hace que me canse muchísimo y que me duela mucho la espalda”, aseguró Laura.



Asimismo, dijo que en los últimos días ha sentido mucho dolor y allí envió un mensaje de motivación a todas las personas que sufren por su físico.



“La escoliosis puede darse por temas genéticos o por una mala postura. En el último mes y medio he tenido una de las etapas más difíciles lidiando con mi enfermedad y no puedo evitar pensar en todo el daño que me hice por tener malas posturas porque quería ser más bajita”.