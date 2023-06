Laura Barjum dice que su sueño frustrado es ser actriz: en los castings siempre le dicen No

Laura Barjum está conquistando los corazones de los colombianos en las noches con su participación en el concurso de cocina Masterchef Celebrity en el Canal RCN.

La exreina ha cautivado a más de un seguidor con su espontaneidad y gran desparpajo al hablar, pues en algunas ocasiones no tiene filtro y deja en el aire comentarios bastante arriesgados; y más cuando habla de su relación con el presentador y locutor Diego Saenz.

Pero la también de presentadora guarda un secreto que pocos conocen. Y es que, desde hace varios años, Barjum se ha dedicado a formarse como actriz, para poder llegar a la pantalla pequeña a impactar.

“Ha sido un tema doloroso para mí, pero cada día siento más deseos de compartirlo, porque creo que todos tenemos alguna frustración”, mencionó la exreina.

Parece ser que su entrada al mundo de la actuación no ha sido nada fácil para ella, pese al gran talento que derrocha Laura y su carisma, cuando ha querido retomar su camino en la actuación se ha encontrado con respuestas negativas, así como pocas oportunidades.

Por eso, decidió hablar abiertamente de esta frustración que carga, para así demostrar que no todas las figuras públicas tienen el éxito asegurado, no obstante, también reveló que no se ha dejado vencer por estos obstáculos y ahora se irá a estudiar en una importante escuela para mejorar sus habilidades actorales.

Mostrando su historia, Barjum espera inspirar a otras personas que también han enfrentado desafíos en la vida y decepciones con sus sueños.

Por ahora, la colombiana ha decidido disfrutar su paso por Masterchef Celebrity, deleitando a los chefs con sus preparaciones y dejando uno que otro comentario suelto que sonroja a más de uno.