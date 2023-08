Laura Barjum habla sobre rumores de ruptura con Diego Saenz; ¿se les acabó el amor?

Diego Saenz y Laura Barjum son una pareja muy conocida en el mundo del entretenimiento. En los últimos días, no se les ha visto juntos y esto ha incrementado los rumores de que ya no están juntos. Por lo cual, la virreina de Miss Universo en 2017 habló en Mañana Express y aclaró todo lo que está pasando con el músico.

Alí explicó que ella se encuentra en Estados Unidos estudiando en una de las mejores academias de arte, pero que su amor con Diego aún existe. Estas fueron sus palabras, en donde le despejó la duda a más de uno.

Lea además: [Video] Andy Rivera preocupa a sus fanáticos; su padre Jhonny dice que "está muy enfermo"

"Con Diego seguimos, seguimos apoyándonos muchísimo y lo extraño demasiado. Todos los días me pregunto qué estamos haciendo, creo que es la primera vez que estamos tanto tiempo separados", expresó Laura Barjum.

Además, porque todos la recuerdan por haber participado en MasterChef Celebrity, en donde también está su pareja. Los dos la dieron toda, pero a ella le tocó salir del programa, porque su plato no convenció a los jurados del reality. Con un beso se despidieron, luego de que vivieran un momento bastante emotivo.

Lo más bonito de la relación, es que desde que empezaron se dijeron que ninguno iba a ser un obstáculo del otro, para cumplir sus sueños. Por lo cual, desde que Diego se enteró de que Laura se iba a ir, le dijo que se fuera porque era su momento. Frente a esto, Laura quiso hablar de ese momento en donde aún no cree por lo que está pasando.

"Yo recuerdo en el 2012 cuando me mudé a Bogotá y mis maestros hablaban de estudiar en Los Ángeles, y no me las creo que esté acá, en el que adicionaron más de 1000 personas y solo pasamos 30", expresó en Mañana Express.

De interés: Karol G y Peso Pluma tendrán canción; dieron un adelanto en sus redes