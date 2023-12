¿Qué le pasó a Laura Barjum en el gimnasio?

Laura Barjum ha participado en diferentes producciones del Canal RCN, dos de ellas fueron las exitosas novelas: 'La ley del corazón' y 'Pa' quererte'. Además, Laura también fue una de las participantes del exitoso reality 'MasterChef Celebrity', allí concursó junto a Diego Sáenz, presentador, y quien era su pareja en ese entonces.

Barjum y Saénz tuvieron una sólida relación de años, sin embargo, su amor llegó a su fin y ambos famosos contaron que todo quedó en buenos términos y que, en la actualidad, hay una amistad entre ellos en la que priman el cariño y el respeto.

Recientemente, Laura González Ospina, nombre de pila de Laura Barjum, estuvo contó a través de sus redes sociales la incomoda situación que vivió en su gimnasio, y agregó que no es la primera vez que le sucede esto.

En el video que compartió la modelo en su cuenta de Instagram, dijo: “Vengo de entrenar y tuve una reflexión, es una opinión impopular, imagínate que estaba entrenando y van varias veces, no todas, que se me acerca algún chico en el gimnasio, no sé si con la intención de coquetear, hombres ustedes díganme, sáquenme de esta duda... Me da ira cuando comienzan a decirme: 'tú puedes más', 'métele más peso', 'Estás floja', 'Corre más duro'”.

Barjum se quejó de esas actitudes que aparentan superioridad y una soberbia masculinidad. Posteriormente indicó que el proceso de cada persona es respetable y que cada uno va a su ritmo. Además, lo importante es hacer el ejercicio y evitar lesiones.

Por último, Laura manifestó que no todos los días son iguales y que algunas veces se da el 100% y otras no. Frente al video publicado, la exreina de belleza recibió cientos de comentarios de apoyo.