Laura Barjum rompe el silencio y enfrenta críticas por su nuevo look

Hay que recordar que, hace unos días, Laura Barjum apareció en 'Lo Sé Todo' para abordar y aclarar la cuestión sobre si está en una relación sentimental con David Palacio.

"¿A quién no le gusta David Palacio? No les puedo decir mentiras, que tal ese churro. Tengo una relación muy especial con él y es una persona con la que he creado un vínculo genuino, que quisiera tener para toda la vida", aseguró.

"Es una persona tan bonita, por eso se ha ganado ese espacio en mi corazón. No me juzguen, pero en serio es mi amigo", expresó Laura Barjum.