Laura Bozzo revela cómo se veía de joven: ahí sí era la 'Señorita Laura'

La peruana Laura Bozzo es recordada en todo Latinoamérica por su programa 'Laura en América' y actualmente ha dado de qué hablar por su participación en el reality 'La casa de los famosos', que es emitido por Telemundo.

La presentadora reveló a través de su cuenta de Instagram un video con varias fotografías de su juventud y sorprendió a más de un internauta. En la publicación se puede ver el cambio físico que ha tenido Bozzo con el paso del tiempo.

Los internautas destacaron que Laura Bozzo fue una bonita mujer cuando joven e incluso la compararon con Lady Gaga, sin embargo otros opinan lo contrario y ante sus ojos la mujer no ha cambiado mucho y no les parece linda. Sin embargo, la belleza es subjetiva y va en los gustos de cada quien, cosa que la también abogada tiene muy claro, por eso no duda en presumir cómo lucía cuando era joven.

"Gracias a todo mi público por tanto apoyo y bendiciones, los amo", escribió junto a su publicación, el video fue publicado originalmente en una cuenta de TikTok que se dedica a revelar cómo se veían cuando jóvenes algunos famosos que ya están entrados en años.