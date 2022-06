Laura Londoño contó por qué terminó con Jhon Álex Toro: "Era dramático y neurótico"

La actriz Laura Londoño, de ‘Café con aroma de mujer’, recordó la época en la que fue novia del también actor Jhon Álex Toro, varios años atrás.

La expareja se conoció haciendo teatro y se dieron la oportunidad en una relación amorosa, pero ella decidió irse a estudiar a New York y las cosas empezaron a complicarse. Además, Londoño confesó que la diferencia de edades sí pesó en la decisión de terminar el noviazgo.

“Me llevaba veinte años ese señor. Nos conocimos haciendo una obra de teatro y yo quedé maravillada porque era muy buen actor, comprometido con el oficio, estudioso a morir. Para mí era puro aprendizaje. Quedé flechada. Fue una relación de tres años”, dijo en una entrevista.

Y agregó que “ustedes no se imaginan mis compañeros y yo pensando que tenía novio. ¡Ay no! ¿De verdad? Cuando terminé con él (Toro) disfruté delicioso. Yo terminé esa relación y había un chico que me encantaba, se me quitó la bobada. Terminé esa relación, un poco con sed”.

También señaló que el actor es dramático y neurótico. “Yo creo que deben ser maravillosos, pero con un actor en la casa es más que suficiente. Yo se lo diría a él, aunque creo que ya no me sigue en redes”, puntualizó.