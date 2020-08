Laura Londoño habló sobre los roces que tuvo con Mabel Moreno en 'La Ley del Corazón'

Mucho se rumoró acerca de un pleito interno que existía entre las protagonistas de ‘La Ley del Corazón’, Laura Londoño y Mabel Moreno, pero nunca se confirmó esta información. Sin embargo, recientemente, la intérprete de Julia Escallón en la serie aclaró el tema y contó la verdad.

Durante una entrevista con ‘Diva Rebeca’, famoso personaje de Omar Vásquez, la artista tocó este comentado tema y dio detalles de la situación que se vivió durante los rodajes de la segunda temporada del proyecto.

‘Rebeca’ le preguntó a Laura si era verdad lo que había llegado a sus oídos, relacionado con que Moreno regresó a esta nueva parte de la historia “creyéndose la protagonista”. La actriz indicó que no sabía si esa información era así, pero aseguró que “todo cambió mucho” al momento de realizar los rodajes debido al contexto que vivieron y por eso tuvieron encontrones.

Le puede interesar: Johanna Fadul confesó que pensó en divorciarse de Juanse Quintero

De acuerdo con lo que relató Londoño, en sus planes no estaba regresar a ‘La Ley del Corazón 2’, por lo que el Canal RCN tenía pensado modificar la historia y poner la pareja de Iván López y Mabel Moreno como protagonista.

Al parecer, una vez regresaron Luciano D’Alessandro y Laura Londoño a retomar los protagónicos, el ambiente cambió y se tornó pesado al momento de trabajar. La actriz asegura que estos hechos la llevaron a tener cruces personales con su compañera de set y discutir en varias oportunidades.

No obstante, ‘Diva Rebeca’ comentó el tema de la foto que cortó Londoño y de la cual sacó a Mabel Moreno. La celebridad realizó un apunte gracioso y afirmó: “Si a mí no me quieren, pues yo tampoco”.

Lea también: Andreina Fiallo y el futbolista Javier Reina por fin confirman su relación

Por último, la presentadora del espacio quiso indagar más e interrogó a Londoño sobre qué situaciones fueron las causantes de estos pleitos. La actriz aseguró que no se trataba de golpes ni groserías, sino de acciones que no estaban correctas al momento de trabajar.

Laura señaló que Moreno en algunas ocasiones llegó a decir las líneas de Julia Escallón, aun cuando le daba vida a María del Pilar Garcés, y a tener actitudes que no eran fáciles de llevar.

La colombiana aprovechó para dejar en claro que actualmente ya las cosas están mejor y tuvo varios escenarios para dialogar con Mabel y olvidar estas discusiones que no estaban beneficiándolas. De igual forma, expresó la complicidad y buena relación que sostuvo con Lina Tejeiro y Moreno durante la primera temporada.