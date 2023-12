Londoño se coronó como la vencedora de MasterChef Celebrity España, un logro que destaca su habilidad en la cocina y su admirable disciplina. Desde el inicio del concurso, la actriz demostró su interés por aprender de los mejores chefs españoles, combinando técnicas modernas con sabores tradicionales colombianos.

En una reciente entrevista, Laura compartió su experiencia en el programa, revelando que aceptar el desafío de participar en MasterChef Celebrity España fue un paso valiente y desafiante. "No sabía en qué me estaba metiendo cuando acepté participar en el programa. En realidad, cuando entré, solo sabía preparar arepa con queso y mantequilla. Pero al igual que me preparo para hacer mis personajes, empecé a estudiar para la cocina", comentó la ganadora.

