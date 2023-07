Laura Ojeda confirmó su infidelidad con Nicolás Petro: “cada quien está donde quiere”

Después de varios comentarios en su contra, Laura confirmó que Nicolás Petro sí le fue infiel a Day con ella, asegurando que había faltado a un pacto entre amigas.

“Sí, incumplí un código ‘de amigas’… es un error para la sociedad, pero que se sienta mal ella por lo que me hizo a mí y a él. Ella no fue una verdadera amiga. Además, nadie es propiedad de nadie, cada quien está donde quiere. Tuyo es lo que no tienes que pedir y tuyo es lo que nadie te quita", escribió en su cuenta de Instagram.

Asimismo, afirmó que desde un inicio su relación ha sido una “locura” y que es evidente lo mucho que se aman.

“Yo dije es una locura bonita y de ahí salió nuestro dicho. Yo nunca había vivido con nadie, me daba pavor porque vivía sola hace mucho tiempo, pero todo fue inesperado y una cosa fue llevando a la otra, así de rápido porque soy de extremos cuando me entrego, me entrego y la fuerza del amor puede con todo”, concluye Laura.