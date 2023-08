Laura Ojeda envía amoroso mensaje a Nicolás Petro con pulla a Day Vásquez

El hijo del presidente concluyó su declaración explicando que tomaba esa decisión por su actual pareja, la abogada Laura Ojeda, que está embarazada: "Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino".

Laura estaba con él cuando fue capturado el pasado 29 de julio a las 6:00 am, en su apartamento en Barranquilla. Según ella, al momento de la detención, los agentes del CTI de la Fiscalía atropellaron su privacidad. "Con la finalidad de realizar un allanamiento, los agentes ingresaron al inmueble a las 6 am, grabando con video la diligencia y yo estaba desnuda. No me fue respetada esa condición ni mi estado de embarazo, que ya cumple 8 meses", escribió en Instagram.

La abogada, que además fue participante del reality Protagonistas de Nuestra Tele 2017, también le envió un mensaje de apoyo a Nicolás Petro, y lo hizo durante la audiencia de imputación de cargos.