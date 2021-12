Laura Tobón cierra con broche de oro el 2021: ya nació su bebé

La modelo y presentadora, Laura Tobón, dio a luz a su bebé Lucca. Por medio de su cuenta de Instagram hizo el anuncio.



Tobón le escribió un emotivo mensaje a su criatura. “El regalo más grande de año nuevo, el amor más increíble y puro que he podido sentir en la vida”.

Adicionalmente la presentadora dijo que aún no cree que este hecho esté ocurriendo, por lo cual dijo “así comienza nuestro 2022 con mucho que aprender y crecer!! SOY MAMÁÁ…!! Todavía no me la creoooooo".

Varios famosos como Nancy Loaiza, Dosrayos, la cantante del grupo Ventino, Natalia Afanador, la presentadora Maythe González, entre otros, felicitaron el nacimiento del bebé.



La publicación cuenta con más de 80 mil ‘me gusta’ y más de 1.000 comentarios.

Cabe destacar que recientemente Laura Tobón anunció que tendrá el personaje de Linda Leblon, una glamurosa periodista en la película ‘Sing 2’.