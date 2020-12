Laura Tobón es una de las presentadoras más reconocidas del país y en Instagram es de las más populares e influyentes.

Tobón cuenta con más de tres millones de seguidores en su cuenta oficial, en la que constantemente comparte detalles de su estilo de vida y también su faceta como modelo.

En esta ocasión, se robó todas las miradas de las internautas con una ‘selfie’ en el espejo, posando en un bikini que deja ver el cuerpazo que la caracteriza. “Tu mundo exterior es el reflejo de tu mundo interior”, compartió la modelo en la publicación.

Recientemente, Laura también se robó la atención y no fue gracias a su belleza. La presentadora compartió que vivió días difíciles y llenos de incertidumbre gracias a que su esposo Álvaro Rodríguez, se contagió de covid-19 y le costó mucho superar la enfermedad. Hace pocas semanas, la modelo dejó saber a sus fans que su esposo había superado la difícil prueba y que nuevamente había podido estar junto a él. “Una prueba más superada. Sólo doy gracias porque estás otra vez conmigo @alvarorodriguezf”, expresó.

El empresario también aprovechó sus redes sociales para compartir cómo enfrentó la enfermedad. “No pensé que me fuera a dar así. (…) No es un juego y nada tiene que ver con el estado físico", compartió el esposo de la modelo en un 'Instagram Live', en el que contó detalles de cómo superó la etapa más difícil del virus y de paso, hacer conscientes a las personas del peligro al que constantemente se está expuesto debido a la pandemia.