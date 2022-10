Le di tres apartamentos, dos motos, un carro y $500 millones: Epa Colombia a Diana Celis

Respuesta de ‘Epa Colombia’

Por medio de sus redes sociales, donde tiene más de 5 millones de seguidores, la empresaria de keratinas se refirió a este suceso a través de sus historias tras unas preguntas de sus seguidores, quienes le preguntaron sobre esta situación.

“Me colocaron otros dos delitos, pero bueno ella sabe que yo obré superbién y que hice las cosas superbién, además le di todo lo que me pidió el abogado”, dijo la influenciadora respecto a esta situación.

Posteriormente, ‘Epa Colombia’ les dijo a sus seguidores la razón por la que habían terminado la relación con la futbolista; ante esto comentó que ella empezó a salir con alguien de Santa Fe no “me podía quedar como una marica esperando que me cuidara y me acompañará a la empresa, que salga conmigo, no amiga, yo también tuve que buscar lo mío querida”.

“Me dio super duro, me dio demasiado duro, de verdad porque yo he trabajado muy duro, pero bueno, ella sabe que yo lo trabajé solita, que yo era la berraca”, expresó.

Asimismo, Barrera expresó que, su expareja la demandó porque, “cuando terminamos y eso apareció en las redes sociales, muchos abogados la buscaron para que me quitara lo que le correspondía. Cuando convives por más de dos años con una persona tú tienes, por ley, que darle algo a esa persona. Los abogados de ella querían quitarme el 50 por ciento y me colocaron una demanda; yo los llamé para conciliar (...) ella se quedó con el departamento del Olaya, el apartamento de Bochica, una casa en el Restrepo, una suma de 500 millones, las dos motos y el carro”.

De igual manera, la creadora de contenido indicó que a pesar de que le dio duro, fue una decisión que tuvo que tomar porque “no puedo estar donde alguien que no me está amando y no me está respetando. No me puede quedar donde esté alguien que no me ayude a emprender”.