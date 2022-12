Le dicen "resentido" a Juan Duque por indirecta que sería para Lina Tejeiro: "Supérela"

Aunque la relación de Lina Tejeiro y Juan Duque terminó hace ya algún tiempo, los nombres de los famosos siguen sonando en el mundo del entretenimiento, sobre todo por las constantes indirectas que el cantante pone en sus redes sociales y que muchos relacionan con la actriz.

Esta vez, el artista volvió a encender la polémica por varios trinos en los que se refiere a su soltería de manera melancólica, sumado a uno que otro coqueteo, por los que miles de personas en redes sociales se han volcado a pedirle que deje su pasado atrás.

“Hoy me siento bajito de nota”, “te vi y se me dañó el día” o “lo único que quiero es que me dejes de doler”, "Yo sabía que le gustaba mucho verme la carita, pero era la carita de guevon", ha escrito el antioqueño en su cuenta de Twitter.

No obstante, una de las más polémicas fue cuando escribió: “Duele, pero fue bueno enterarme de cosas que hacen esas personas que tenía en un pedestal y honestamente solo merecen un lugar en el olvido”, a lo que muchos reaccionaron tratándolo de "resentido".

