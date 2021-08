¿Le quedaron gustando los realitys? Marbelle participaría en otro del Canal RCN

Marbelle, participante del reality gastronómico Masterchef Celebrity, con sus polémicas, al parecer, ha alejado gran parte de sus seguidores, por sus actitudes en el programa, y por las controversias que ha generado junto a sus amigas "Las 4 babys".

Ahora bien, lo cierto es que Marbelle siempre convoca a miles de personas a donde quiera que vaya. La Negra Candela aseguró que habrá Marbelle para rato.

De acuerdo a la Negra, la reina de la tecnocarrilera volverá a ocupar el papel de jurado calificador en un reality del Canal RCN.

En efecto, Marbelle volvería a ser parte del "Factor X". En esta nueva temporada retoma su silla y cumple con su rol de jurado, compensando su ausencia en la última versión del programa.

En la última temporada, el único jurado que quedo, después de 8 temporadas, fue José Gaviria. El resto del equipo -incluyendo presentadores- fueron cambiados, cosa que tomó por sorpresa a los televidentes del reality.

La producción del "Factor X" había pensado en contratar a la cantante Adriana Lucía en reemplazo de Marbelle, sin embargo, las cosas no se dieron. Piso 21 y la española Rossana, terminaron siendo los jurados.

“A mí me llamó José Gaviria y me contó que no iban a contar, ni con Juan Carlos Coronel, ni conmigo. A mí no me han llamado y no creo que lo vayan a hacer y no participaría si lo hacen", dijo Marbelle, al Canal 1, tiempo atrás, cuando se enteró que no sería convocada de nuevo.

La participante de Masterchef Celebrity, también confesó que el hecho de haber tomado la decisión de cambiar a los jurados y ponerle una cara a su reemplazo, le quitaban todas las ganas de volver a participar en el programa.

Aún no se sabe con total certeza si Marbelle volverá a ser jurado del "Factor X", pero los cibernautas confían en lo que "La Negra Candela" reveló.