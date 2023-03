Le regalé un verso a Shakira: Osvaldo Ríos dice que ella lo usó en su canción 'No creo'

Osvaldo Ríos le regaló un verso a Shakira para una de sus canciones

En una entrevista para Chisme No Like, el actor de 62 años habló sobre un momento que lo llenó de emoción sobre su pasado con Shakira. “Me escribió canciones que todavía me emocionan cada vez que las oigo. Yo le escribí poesías. Ojalá tenga guardado el libro que le escribí. Yo le escribía poemas y ella me escribía canciones”, expresó.

De igual forma, Ríos habló sobre un verso que le regaló a la intérprete de 'Waka Waka', el cual fue usado para la canción de No Creo, lanzada en el álbum llamado '¿Dónde están los ladrones?', de 1998.

Ante esto expresó, “tiene este verso: ‘Quiero ser tu firmamento. De tu boca una canción, de tus alas siempre ser el viento’. Ese verso ella me pidió permiso para incluirlo y fue un regalo que yo le hice”.

De igual forma, el puertorriqueño reveló que Shakira, cuando estaba con ella, escribía en servilletas cuando viajaba en los aviones y él era una de sus fuentes de inspiración.