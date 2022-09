Leandro Díaz: Silvestre Dangond contó detalles de su actuación

“No estaba dentro de mis planes actuar, pero fue una ardua preparación para el personaje y tener posibilidades de presentar a Leandro Díaz es único, además que lo he admirado. Agradezco este papel porque actuar es una cosa muy linda”, dijo a Noticias RCN.

“Nunca me imagine estar grabando todas esas canciones. Es un reto muy difícil porque me tocó enfrentarme a muchas versiones exitosas, no como competencia, sino que volver hacerlas. Me tomó casi un año pensar cómo iba a sacar todas esas canciones”, añadió.

Se trata de 80 capítulos, en los que se cuenta la vida de uno de los artistas más importantes del vallenato, que además era invidente. Por ello, uno de los retos de Silvestre Dangond, como Leandro Díaz, fue actuar todo el tiempo con los ojos cerrados.

“Cerrar los ojos es maravilloso, ya que puedes decir las cosas como son, porque los ojos cerrados no sientes pena”, sostuvo.

Por otro lado, aseguró que a Leandro le aprendió muchas cosas, como por ejemplo su perseverancia y sus ganas de superarse.

“La historia de vida de Leandro Díaz me enseñó lo que es la superación, de no tener nada a tenerlo, y no todo es lo material, sino el talento. Además, tenía mucha persistencia, nunca se cansó y fue un hombre conforme a lo que Dios le dio y nunca se sintió invidente, porque la ceguera nunca fue un problema”, concluyó.