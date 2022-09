Leandro Díaz y los difíciles momentos que vivió con su familia hasta convertirse en compositor

Leandro Díaz, el famoso compositor que murió el 22 de junio de 2013 pasó por varios obstáculos para llegar a ser el cantante que fue tan reconocido en Valledupar.



Alonso Sánchez Baute, libretista de serie, habló de aquellos momentos amargos que pasó el cantante.

De no creer, su padre Rafael rechazó a Leandro por nacer ciego, por lo cual, eso lo marcó de por vida y hasta su relación se complicó. No solo sucedió con él, también con su madre, María Ignacia. Sin embargo, su relación fue mejorando cuando Leandro fue creciendo.



Asimismo, indicó Sánchez Baute que, “Todo el tiempo estaba ‘observando’ lo que sucedía a su alrededor, para ello se valía de sus otros sentidos. Lo comenzaron a llamar ‘El Filósofo del Vallenato’”.



Además, hay que destacar que no perteneció a una familia adinerada, por lo que tuvo problemas personales. ¿Por qué?



Por su condición lo discriminaban en su casa, sus amigos y alguno que otro conocido. Veían en él a un hombre que no aportaba nada a la sociedad.

Sin embargo, esto no le impidió encontrar el amor de Magdalena ni el de Matilde. Por esta razón, también hubo una discusión por porque otros hombres querían “robarse” su corazón.



A pesar de tener una vida de altibajos, siempre será recordado por ser un ícono en el vallenato