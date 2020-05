Trastornos mentales, esta y otras confesiones de Lele Pons

Lele Pons es una de las influencers y artistas que ha dedicado gran parte de su vida a las redes sociales, donde se mantiene activa recreando videos graciosos, compartiendo contenidos musicales, y dando detalles de su vida personal.

Sin embargo, recientemente, la artista abrió las puertas de su vida para mostrar una faceta personal que se aleja bastante de la imagen que proyecta en las plataformas digitales. Lele Pons reveló que sufre de trastorno obsesivo compulsivo grave.

Lea también: Marbelle publica nueva foto en vestido de baño de los años noventa

De acuerdo con lo que mostró la venezolana en la serie documental ‘The Secret Life of Lele Pons’, un proyecto estrenado el pasado 19 de mayo en YouTube Originals, desde muy pequeña tiene esta condición y tuvo que buscar ayuda, ya que no era consciente de lo que le sucedía.

En esta serie online, Lele Pons lleva a sus seguidores y espectadores a diferentes espacios de su vida como la recamara, los estudios de grabación en los que trabaja, los lugares que frecuenta y hasta las citas con su psicóloga, mientras confronta esta fuerte circunstancia mental que atraviesa.

“Mi nombre es Lele Pons y tengo Trastorno Obsesivo Compulsivo, Síndrome de Touarette, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad y depresión”, indica la modelo al inicio de su proyecto audiovisual, donde busca hablar públicamente de cuál fue la razón que la llevó a tocar este tema.

Tras una experiencia personal que vivió con una niña mientras asistía a terapia, la venezolana se dio cuenta de que su trabajo como figura pública podía ayudar a otras personas que sufrieran de estos trastornos y manejar estos temas de una manera más provechosa para quienes conviven a diario con estas condiciones mentales.

Lea aquí: ¿La doble de Shakira? Salomé, hija de James Rodríguez, descresta al mundo con su baile

“Hay tantos niños que tienen miedo de tener lo que tienen…a veces, cuando una persona famosa tiene algo que otras personas tienen y es difícil en su vida, se hace algo más fácil”, indicó la instagramer sobre lo que la impulsó a crear esta serie documental.

En el primer capítulo de esta producción, Lele Pons y su terapeuta explicaron los retos y desafíos que afrontan las personas que padecen de estos trastornos y cómo puede llegar a incapacitar su facultad para hacer diferentes cosas en el día a día.

Según describe Lele Pons el trastorno que ella tiene, “se trata de obsesionarte, pueden ser rituales, números, puede ser cualquier cosa, pero te domina”.

De acuerdo con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, las personas que tienen esta condición experimentan pensamientos indeseados que causan estrés y ansiedad en gran parte del tiempo. Ante esta sensación, los afectados necesitan reaccionar con impulsos como llevar un orden específico de las cosas o revisar constantemente algo.