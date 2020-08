Libro de Roberto Gómez Bolaños revela que el ‘Chavo del 8’ sí conoció a su mamá

Gómez Bolaños, escribió los secretos de su famoso personaje en un libro llamado ‘El Diario de El Chavo del Ocho’. En él se su autor asegura que el Chavo, quien realmente se llamaba Rodolfo Pietro Filiberto Raffaello Guglielmi, sí conoció a su mamá y vivió con ella. Al parecer la madre lo dejaba en una guardería todos los días cuando iba a trabajar, pero un día no regresó por él.

“Lo malo era que la pobre llegaba muy cansada de tanto trabajar, y cuando decía que iba a recoger a su hijo le preguntaban: ‘¿Cuál es?’, y ella respondía: ‘No sé; uno de esos’, y entonces le daban el niño que tenían más a la mano”, se lee en el libro.

“Un día mi mamá no pasó a recogerme, y los demás días tampoco”. En el texto el Chavo narra su historia en primera persona y explica que tras el abandono de su mamá fue llevado a un orfanato, lugar donde recibió golpes y castigos por parte de la encargada principal del recinto.

Lea también: Familiares de Chespirito critican la cancelación de la emisión de sus programas

“A mí una vez me sacó sangre de la nariz y luego se enojó porque manché mi ropa con la sangre, y después me castigó dejándome un día sin comer”, relata el Chavo.

Al parecer el niño le suplicó a la encargada que lo dejará ir y ella aceptó. “Anduve caminando por muchas calles que no conocía (…) Un día llegué caminando hasta un callejón que estaba muy oscuro, y empecé a sentir miedo”, cuenta.

El Chavo llegó a un sitio donde conoció a otros niños en situación de calle. En ese lugar, aprendió a hacer malabares para pedir dinero en los semáforos. Además, estuvo expuesto al uso de estupefacientes. “Yo también le di una chupada, ¡pero me dio muchísima tos! (…) También tenían una bolsa de plástico, la cual tenía algo dentro; algo que olía parecido a como huelen los talleres donde pintan carros”, narra el personaje.

En cuanto a cómo fue su llegada a la vecindad, en el programa se ve a la Chilindrina y a Don Ramón recibiéndolo, sin embargo, en el diario la historia es distinta. “Un día iba yo por otra calle que no conocía, cuando empezó a llover mucho. Entonces me metí a una vecindad. Y desde entonces he vivido ahí”.

Le puede interesar: ¿Conoce la historia de ‘Jaimito, el cartero’? Una vida feliz que terminó en tragedia

Ya estando dentro de la residencia conoció a una señora que vivía en el apartamento número 8, y lo invitó a quedarse con ella unos días, pero la mujer que sufría de Parkinson falleció.

“Un día llegué a la vivienda y me di cuenta de que ya no le temblaban las manos; y toda ella estaba quietecita, quietecita”, detalla inocentemente sobre la muerte de la anciana. Desde entonces, el Chavo se quedó en la vecindad y así inicia su historia.