Lina María Hurtado, Miss Buenaventura, y el mensaje oculto detrás del vestido de gala que usó

Con su look, Lina María demostró que las trenzas también pueden ser elegantes, contrario a lo que muchos prejuiciosos piensan. "Hablemos de mi peinado para mi noche final. El tema de las trenzas tuvo dos puntos importantes para mí".

"El primero es que necesitaba alejar mi corte o quién soy yo de la imagen de la ex ". Es una cosa con la que yo no tengo ningún problema, es una mujer a la que estimo, pero como en el jurado había personas que ya han estado cerca de Zozi, no quería que la primera impresión que yo generara fuera: 'se parece a Zozibini', y luego descubrieran a Lina María", dijo.

De interés: Lina María Hurtado, Miss Buenaventura, y sus mejores fotos

Zozibini Tunzi, de Sudáfrica, es la mujer que ganó Miss Universo en 2019.

"Lo segundo es que, en el mundo del entretenimiento, el cabello trenzado en mujeres negras resulta ser demasiado informal, y cuando lo vemos en la moda y el entretenimiento, es en actrices haciendo personajes de personas desfavorecidas, pero no en roles importantes porque 'no van'. Yo dije: 'Es una gala y mis trenzas son elegantes. Voy con ellas pa' donde sea'. Y me las puse y con ellas me quedé'", concluyó.

Las trenzas son extensiones que la estilista Lisseth Arango le puso especialmente para la gala.