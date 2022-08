Lina Marulanda: harán novela de su vida y la protagonizará la mujer más linda de Colombia

Lina Marulanda y la carta

Antes de su decisión, Lina Marulanda preparaba una carta para sus padres. En su manuscrito, la modelo les pedía perdón a los dos.

La propia madre de Lina Marulanda contó que ella le dejó leer un pedazo la noche antes de tomar la fatal decisión.

“Hay una carta que me escribió a mí y al papá. Ella sí me mostró, pero un pedacito y yo lloré esa noche y le pregunté: ‘¿Pero por qué escribes eso, mi vida?’. Y ella me dijo: ‘Porque yo los amo mucho y si en algún momento les hice algún daño, quiero pedirles perdón’”, contó la mamá sobre la misiva.