Lina Marulanda: la carta que escribió antes de...

Lina Marulanda: la carta que dejó a sus padres

Lo cierto es que Lina Marulanda escribió una carta antes de tomar la fatal decisión. La misiva iba dirigida a sus padres.

De hecho, la mamá de Lina relató que la modelo le dejó leer un pedazo de la carta la noche antes del día en que se lanzó de su apartamento al vacío.

“Hay una carta que me escribió a mí y al papá. Ella sí me mostró, pero un pedacito y yo lloré esa noche y le pregunté: ‘¿Pero por qué escribes eso, mi vida?’. Y ella me dijo: ‘Porque yo los amo mucho y si en algún momento les hice algún daño, quiero pedirles perdón’”, relató su mamá sobre la carta.

Igualmente, Paulina –su hermana– dijo que Lina Marulanda también tenía un diario donde relataba episodios de amor y soledad.

Además, escribió sobre cómo la falta de amor va afectando a una persona, sin que la otra se dé cuenta.