Lina Real lanzó dardo a Catherine Mira por polémica: “tú y yo sabemos la realidad"

"Sí le he ayudado, de hecho a veces yo decía: 'preparo las papitas'. Pero esos dos últimos días ni siquiera me quise acercar porque, cada vez que yo le decía a Lina...", relató la actriz, haciendo una pequeña pausa.

"Esa es otra de sus estrategias: demostrar que ella hace todo, especialmente cuando están las cámaras. Ella puede estar acostada y ve que vienen las cámaras y se levanta como un resorte y empieza a hacer ejercicio y empieza a cargar cosas y prende el fogón. O sea, siempre. Y si uno se acerca y le dice: 'ven te ayudo en el fogón', ella dice: 'No, no'. Es que ella es así, a ella no le gusta que le ayuden para ser siempre la que hace todo, la que no se queda quieta, y ella un día me lo reconoció".