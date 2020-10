Lina Tejeiro aclaró que no tiene Covid tras el resultado de Jessica Cediel

Jessica Cediel llamó la atención de sus fieles seguidores de redes sociales luego de confirmar a través de unos videos que salió positiva para Covid-19. La presentadora reveló que está contagiada, junto a su hermana, y los síntomas que ha tenido son pérdida de olfato y gusto.

Lea también: Con duro relato, Jessica Cediel confirmó que tiene coronavirus

Una vez contó esta situación que está viviendo, recibió algunas críticas que enfatizaban en la forma en como asimiló el coronavirus y el estilo de bromas que hizo junto a su hermana. La celebridad aseguró que se puso en contacto con aquellos que compartió y los puso en alerta.

Por este motivo, algunos usuarios de Instagram le escribieron a Lina Tejeiro para preguntarle si ya se había realizado la respectiva prueba para que descartara estar contagiada. La actriz no dudó en pronunciarse al respecto y confirmar que está sana.

La artista utilizó las historias de la red social para revelar que se realizó la prueba PSR de coronavirus, y salió negativa, ya que debía iniciar grabaciones de un proyecto y era requisito. La joven señaló que Cediel ya le había comentado días antes que se sentía enferma, por lo que ella tomó las medidas necesarias para saber su estado de salud.

De acuerdo con lo que relató la artista, gracias a un examen que se hizo meses atrás pudo saber que ya le había dado coronavirus y era asintomática, pues en el resultado salieron los anticuerpos y dio negativa. Adicional a esto, Lina respondió a quienes la criticaban por haber estado de celebración junto a su familia y amigos.

Lea además: Colombia registró 8.570 nuevos casos de coronavirus

“Efectivamente me tenía que hacer la prueba para estar trabajando hoy. Adivinen qué, negativa. Además, a mí ya me había dado, es lo único que me ha dado en esta cuarentena (…) Yo les había contado que me había dado, pero ustedes no se acuerdan. Supe que me dio porque para un rodaje me tuvieron que tomar exámenes de sangre y la PSR, y los de sangre me salieron con los anticuerpos y la PSR negativa”, indicó Tejeiro entre risas.

No obstante, al confesar este dato de su vida, algunos seguidores le enviaron mensajes ofendiéndola, cuestionándola y juzgándola por el cumpleaños que celebró a principios de este mes. La celebridad no se aguantó y arremetió contra estas opiniones.

“Cuando pasan estas cosas siempre aparecen los doctores, los que juzgan, los que saben más que quien sabe quién, y hasta los que te desean la muerte. Esas personas quiero decirles que también les va a dar, a todos nos va a dar, ya es impredecible saber cuándo se contagió uno. Así que dejen la juzgadera y vayan a ponerse el tapabocas; cállese y deje de opinar”, agregó.