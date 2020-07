Lina Tejeiro bromea con las marcas que le quedaron de su cirugía

Lina Tejeiro continúa su proceso de recuperación, luego de que le practicaran un procedimiento quirúrgico para quitarle los biopolímeros de los glúteos. La actriz ha compartido con sus seguidores el paso a paso que le ha tocado vivir y hasta en ocasiones bromea con su dolencia.

Esta vez la actriz reveló que tiene un problema “renal… renalgón”. Y es que como ayuda para su recuperación le toca ponerse unas espumas en los glúteos, por lo que se ven de un tamaño exageradamente grande. “Todavía no he preguntado cuánto tiempo debo utilizar las espumas, pero sí me siento muy chistosa. No me imagino con el cu** así de grande”, señaló a través de sus historias de Instagram.

Tejeiro, recientemente, ya había compartido cómo eran las sesiones de su postoperatorio. Primero le ponen una manta caliente por cerca de 40 minutos, continúa con un ultrasonido en cada nalga y finaliza con tal vez el procedimiento más doloroso: el drenaje.

“Llevo como 12 sesiones de postoperatorio. La cantidad de las sesiones depende de la recuperación de cada paciente, yo he sido muy afortunada (…) Esta es una manta caliente, creo que me la dejan como 40 minutos, no lo sé siempre me duermo”, expresó Lina. Además, aseguró que tras 17 días ya se podía sentar.

Cabe recordar que la actriz ha asegurado que los biopolímeros fueron inyectados sin su autorización hace aproximadamente seis años cuando se realizó un procedimiento estético.