Lina Tejeiro ha sido tendencia en varias ocasiones debido a que se ha rumorado que se volvió a dar una nueva oportunidad en el amor con su exnovio Andy Rivera. Aun así, hasta el momento los artistas no han confirmado oficialmente esta noticia.

La llanera recientemente se ha mostrado muy interactiva con sus seguidores en medio de la cuarentena donde les comparte a través de sus redes sociales un poco de su día a día, sus rutinas de ejercicio y una que otra anécdota de vida.

En esta ocasión, la actriz decidió sorprender a sus seguidores con una tarde de karaoke, pero no le fue también como lo esperaba, debido a que muchos empezaron a decirle por interno que lo suyo no era el canto.

“Para los que me están diciendo que me quede mejor actuando que cantando ¡Gracias, ya lo sabía! Por eso soy actriz y no cantante, pero realmente disfruté mucho de mi tarde de karaoke sola en medio de esta cuarentena”, expresó.

Otro detalle que llamó la atención de los internautas fue cuando Tejeiro interpretó ‘Amor prohibido’ de Selena, ya que se centró en la parte de “no importa que dirá tu padre y tu mamá, aquí solo importa nuestro amor” picando el ojo. A esto algunos rápidamente lo relacionaron con las indirectas que le había lanzando la mamá de Andy cuando mostró que no estaba de acuerdo con esta relación.

Actualmente, Lina Tejeiro se encuentra cumpliendo la cuarentena con sus perros en su apartamento en Bogotá.