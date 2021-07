Lina Tejeiro: cinco curiosidades que sus fanáticos desconocen

Lina Tejeiro es una de las grandes celebridades colombianas que ha logrado marcar una huella en redes sociales con el tipo de contenido que realiza, los detalles de su vida que revela y la personalidad que ha plasmado en momento específicos, como al defenderse de algunas críticas y comentarios en las plataformas.

En distintas ocasiones, la famosa actriz ha interactuado con sus fieles seguidores a través de dinámicas en su cuenta oficial de Instagram, charlando y revelando varios detalles de su vida personal y profesional.

En esta oportunidad, la celebridad habilitó la caja de preguntas y respuestas para que los curiosos indagaran sobre lo que quisieran y así compartir un poco. Una de las personas se interesó por conocer cinco cosas que pocos sabían de ella y así destapar detalles inesperados de su día a día.

Lina Tejeiro no dudó en aceptar responder esta interrogante y enumerar los datos, dejando a más de uno picado de saber más al respecto. Algunas de estas cosas sorprendieron, ya que suelen ser comunes y realizadas sin problema.

“Uno, no me gusta el mondongo; dos, duermo boca abajo; tres, no me gusta hablar por teléfono; cuatro, no me gusta medirme la ropa cuando salgo de compras y cinco, me truenan los codos”, contó la artista antes de mover su extremidad para que se escuchara este chasquido interno que tenía.

Al revelar estas curiosidades, los usuarios de Instagram reaccionaron y manifestaron lo extraño que les parecía el sonido que hacían los codos de la actriz, haciendo chistes y dando opiniones sobre esto. Muchos bromearon afirmando que Lina estaba “crocante” y “tenía una orquesta en los codos”.

“Lo de los codos me dio escalofríos”, “Estas crocante”, “Por no comer mondongo le traquean los codos”, “De acuerdo con cuatro de las cosas”, “tiene una orquesta en esos codos”, “Qué preocupante lo de los codos”, “La amo”, entre otros comentarios.