Lina Tejeiro es una reconocida actriz que se ha robado el corazón de los colombianos gracias a los numerosos papeles que ha interpretado en varias novelas nacionales.

Además, ha sido tendencia en esta cuarentena debido a las constantes interacciones que tiene con sus seguidores. Sin embargo, en esta ocasión, los sorprendió al mostrarles cómo ha cambiado su cuerpo en estos últimos seis meses.

La actriz antes de acostarse a dormir decidió medirse un diminuto vestido de baño color celeste para sentirse en la playa.

“Me dio por medirme este vestido de baño, a ver si por lo menos en mis sueños voy a una playa”, expresó.

Lina también aprovechó y compartió un video de hace seis meses, cuando fue a Cancún (México), con el siguiente mensaje: “Miren como me ha cambiado el cuerpo en seis meses”.

Seguido de esto, la llanera finalizó explicándole a sus seguidores que aunque se sentía bien en esa época, ahora está mucho mejor con su cuerpo.

“Quiero aclararles que no quiere decir que en el video que estoy en la playa me sintiera inconforme o fea con mi cuerpo, jamás. Pero sí tengo que aceptar que me gusta más como me veo ahora, me siento más linda, más cómoda, más sexy... eso son gustos”, añadió.