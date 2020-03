Lina Tejeiro compartió con sus seguidores su estricta dieta alimenticia

Lina Tejeiro no solo se ha robado el corazón de los colombianos en cada papel que ha interpretado en la televisión, sino que también los conquistó y los fidelizó con las constantes interacciones que mantiene con sus seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram.

En este aislamiento obligatorio, la actriz no ha parado de compartir momentos de su día a día y algunas de las rutinas de ejercicio que está haciendo desde la comodidad de su apartamento. Para nadie es un secreto que la modelo siempre busca mantenerse en forma para conservar su sensual y llamativa figura.

En el mismo sentido, Tejeiro les confesó a sus seguidores que la cocina no era lo suyo y no tenía ni idea de preparar los alimentos cocinar, por lo que sus fanáticos -en medio del encierro- le han enseñado y ayudado desde la distancia a preparar algunas recetas.

No obstante, hace poco Lina aclaró una inquietud que tenían los internautas con respecto a su alimentación, ya que muchos le recomendaban dejar un poco del almuerzo para la cena.

“Yo no almuerzo. Yo solo desayuno y ceno, entonces por eso no me como lo del almuerzo en la comida (…) Me veo obligada a contestar la pregunta del porqué no almuerzo más porque veo que muchas niñas creen que si dejan de almorzar van a bajar de peso y no es así ¡no dejen de comer, por favor!”, expresó.

Además, continuó explicando que es un proceso que ella lleva hace un año con su endocrinólogo y que se ha hecho debido a sus necesidades, pues en un momento quería subir de peso y ahora solo quiere marcar su abdomen.

La actriz finalizó sus historias recomendándole a sus seguidores que por favor no hagan lo mismo y mejor vayan a donde un especialista.