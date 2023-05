Lina Tejeiro confiesa sus inseguridades sobre su cuerpo a pesar de tener tremenda figura

Lina Tejeiro sigue siendo una de las actrices más apreciadas de Colombia, tanto por su talento, como por su belleza y hasta su vida amorosa.

A la también influencer se le ve siempre muy alegre en redes sociales y conquista a sus seguidores con su personalidad extrovertida y jocosa.

Puede ver: Lina Tejeiro vuelve a hablar de Andy Rivera: "Estaba en un segundo plano"

Sin embargo, en una charla con las creadoras de contenido 'Calle y Poché', la actriz confesó que como cualquier mujer, tiene inseguridades y que en ocasiones la afectan en diferentes aspectos de la vida.

Las creadoras quisieron saber cuál es la inseguridad más latente en Lina Tejeiro y que de pronto no ha podido resolver. Fue ahí cuando confesó que en realidad tiene bastantes.

“Tengo muchísimas, en verdad tengo demasiadas. Soy superinsegura, sobre todo en el ámbito físico como todas las mujeres. Además, soy supervanidosa, entonces siempre tengo como esas vocecitas que me dicen ‘estás comiendo mucho, comiste demasiado, hoy no comas, haz ayuno, tienes que entrenar más porque comiste de más'".

Lea también: Juan Duque dijo que Lina Tejeiro le debía plata y la actriz estalló con dura respuesta

También confesó que aún trabaja en su amor propio, pues eso ha permeado en sus relaciones de pareja y algunas han sido un poco sufridas.

He trabajado mucho en el amor propio porque desde ahí nacen esas inseguridades y por eso las relaciones que he tenido largas, han sido sufridas. Esos problemas también se han creado, creo yo, por alguna ausencia que tuve en el pasado, por mi mamá o por mi papá, entonces me aferro mucho a mis relaciones y muchas veces eso es un problema”.

Así mismo, confesó que en algunas ocasiones la culpa llega a ella y sobre todo en cuestiones de alimentación.

Puede ver: Lina Tejeiro muestra impresionante video de cómo le sacaron los biopolimeros: pudo ser más grave

"Muchas cosas me hacen sentir culpa en mi día a día, pero la principal y con la que he combatido toda mi vida es comer. Comer algo que me guste mucho me hace sentir muy culpable”.

Esta preocupación por cómo se alimenta viene porque desde niña la criticaron mucho por su aspecto físico, pues en varias producciones en las que trabajó de niña, recibió comentarios sobre su peso que incluso la llevaron a tener problemas alimenticios.