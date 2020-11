Lina Tejeiro contó cómo conoció a Greeicy Rendón

Greeicy Rendón y Lina Tejeiro siempre han dado cuenta de la gran amistad que las ha unido a través de los años. Sin embargo, ¿cómo se conocieron? y ¿desde hace cuánto son amigas?

Pues bien, por medio de sus historias en Instagram, Tejeiro respondió a algunas de las preguntas de sus seguidores sobre el tema. "Nos conocimos hace como diez años yo creo, en una producción que nos tocó trabajar juntas que se llamaba 'La primera dama' y ahí nos conocimos y nos hicimos amigas".

La actriz también se refirió a los cuestionamientos de por porqué ya no mantienen "tan juntas", cosa que está relacionada con el hecho de que Greeicy ya no vive en Bogotá sino en Pereira y ya no está dedicada a la televisión, pues en años anteriores podían verse muy seguido en el canal. Empero, aún así "Seguimos siendo igual de amigas, seguimos siendo igual de unidas".

Greeicy Rendón es una de las cantantes que más está sonando en este momento. Aunque anteriormente estaba dedicada a la actuación, durante los últimos años le ha puesto el cuerpo y el alma a la música. En 2019 lanzó su primer álbum de estudio titulado, 'Baila', y hasta obtuvo una nominación a los Latin Grammy en la categoría de 'Mejor nuevo artista' ese mismo año.

Por su lado, Lina Tejeiro es una de las actrices más populares del país. Ha estado en el medio artístico desde muy temprana edad y algunas de sus últimas producciones son: 'La ley del corazón', serie del Canal RCN y 'Chichipatos', serie emitida por Netflix.

Ambas estrellas también son dos de las famosas colombianas más célebres en redes sociales como Instagram. Tejeiro cuenta hasta el momento con más de siete millones de seguidores, mientras que su amiga acumula casi 16 millones.

También es de mencionar que poco antes de que Greeicy cumpliera años - el pasado 30 de octubre - la actriz la sorprendió junto con otros amigos para celebrarle de forma adelantada su cumpleaños. Sin duda un reencuentro que las alegró a las dos.