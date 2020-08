Lina Tejeiro ha sido centro de diferentes noticias relacionadas con la reciente cirugía a la que se sometió para eliminar y retirar bipolímeros que le fueron inyectados en un spa de Bogotá. Aunque tomó las precauciones y vivió este proceso por su salud, la actriz ha buscado enviar un mensaje de conciencia a quienes acceden a estos procedimientos estéticos por vanidad.

Recientemente, la artista llamó la atención de sus seguidores de Instagram, luego de utilizar su cuenta oficial para responderle a un usuario que intentó ofenderla con el tema de sus glúteos y la cicatriz que le quedó. Tejeiro se defendió y causó diferentes reacciones en quienes la apoyaron.

No obstante, la colombiana utilizó la herramienta de preguntas de la red social para responder algunas inquietudes de los usuarios sobre su vida personal e íntima. Con bastante humor y su particular estilo, Lina no se guardó ningún detalle.

De acuerdo con lo que quedó registrado en varios videos consignados por una cuenta de famosos, Lina Tejeiro habló de cuál es su situación sentimental actual, cómo le gustan los hombres y si el tamaño del miembro masculino es importante o no para ella.

En medio de una sesión de belleza que compartía con sus fans, la actriz de ‘La ley del Corazón’ indicó que actualmente está soltera, no se encuentra saliendo con nadie y tampoco tiene “arrocitos en bajo”.

“¿Pretendientes? La verdad, la verdad, no. No me estoy hablando con nadie, no tengo arrocitos en bajo, ni nada”, respondió la celebridad ante la incertidumbre de su seguidor.

De igual forma, la actriz aprovechó para aclarar que antes consideraba a los hombres con barba mucho más atractivos, pero actualmente ya no ve las cosas así. En una interrogante similar, Lina aclaró que a pesar de que para ella el físico es importante, le da más relevancia a la personalidad.

“No tengo un prototipo de belleza exacta de un hombre que me gusta, puede ser moreno, ojiazul, alto, bajito…pero para mí es muy importante la personalidad. (…) Si es muy lindo, pero no me hace reír, chao”, afirmó.

Por último, Lina aseguró que el tamaño si importaba en la intimidad y aprovechó para mostrar el resultado de su cola tras la cirugía. Tejeiro agradeció por la recuperación que ha tenido y la mejora evidente que siente en su salud.