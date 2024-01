¿Qué le respondió Lina Tejeiro a los que critican su ombligo?

Lina Tejeiro ha sido muy sincera con sus seguidores y ha dicho que desde muy joven se ha sometido a diferentes procedimientos estéticos, en un video compartido en su cuenta de Instagram indicó que: "A mis 16, 17 años me hice mi primera liposucción; a mis 21 años me hice una reducción; a mis 24 años me inyectaron biopolímeros; a mis 29 años me hicieron mi primera extracción de biopolímeros y a mis 31 años, en enero de 2023, me hicieron mi segunda extracción de retiro de biopolímeros”. Además, también habló de su cirugía de senos.

La actriz ha dicho que los procesos que ha enfrentado no han sido fáciles y que le ha costado aceptarse. Además, su salud se ha visto en riesgo en diferentes ocasiones. Una de las más complejas fue cuando le diagnosticaron anorexia y bulimia a los 14 años.

En la actualidad, Lina se muestra en sus redes sociales como una mujer segura de sí misma y quien trabaja a diario en su amor propio. Por ello, cuando le llovieron críticas en Instagram por la forma de su ombligo, la actriz no guardó silencio y respondió.

Tejeiro posteó fotos en vestido de baño y las acompañó con el siguiente mensaje: "Un chapuzón para bajar el guayabo". Tras los cientos de comentarios negativos y burlescos por la forma de su ombligo, la actriz escribió en los comentarios el siguiente mensaje: "Muchas veces el amor propio molesta a los que tienen ausencia del mismo".

Además, no hizo caso omiso a uno de sus tantos críticos, pues una persona le escribió lo siguiente: "Si tuvieras amor propio no te hubieras sometido a tanta cirugía, lo que hicieron fue dañarte el cuerpo". A lo que Lina respondió: "Nadie nace lleno de sabiduría. Todos venimos al mundo a aprender algo y seguro mi cuerpo fue un gran maestro".