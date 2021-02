Lina Tejeiro se ha caracterizado entre varias celebridades por interactuar constantemente con sus seguidores y revelar detalles de su vida personal. La actriz ha ganado reconocimiento por el tipo de respuestas que suele dar a algunas preguntas que recibe en las plataformas digitales, además de relatar anécdotas graciosas que ha vivido.

En esta oportunidad, durante las grabaciones de un nuevo proyecto del Canal RCN, la celebridad aprovechó un espacio de descanso para jugar un rato con la famosa dinámica de preguntas de Instagram, y así responder curiosidades que querían saber sus seguidores.

En este espacio, la joven habilitó la casilla para que los usuarios tocaran diferentes temas como su autoestima tras quitarse los biopolímeros, los cuidados que tiene con su rostro, los atuendos que usa en las grabaciones y las pestañas que luce en sus videos.

Sin embargo, un hombre utilizó este espacio para hacer una interrogante ofensiva contra Lina, pero ella decidió responderla de manera contundente, y así ponerle fin a esta clase de situaciones. Esta persona le preguntó a la artista si era cierto que ella era “prepago”.

“¿Es cierto que eres prepago?”, escribió el sujeto.

“Esta pregunta la hace un hombre, seguramente no me conoce ni conoce mi carrera artística, ni entiende que trabajo desde que tengo once años. Debe suponer que todo lo que tengo es porque se lo debo a un hombre, o tú eres de los típicos que conquista con dinero”, afirmó Tejeiro.

“Y no, no soy prepago, soy actriz”, agregó a esta respuesta, que quedó registrada en un video.

Es importante destacar que no es la primera vez que la celebridad utiliza este espacio para ponerle freno a las críticas u ofensas que recibe en redes sociales, pues ha optado por defenderse de aquellos que utilizan detalles de su vida para insultarla.