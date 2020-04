Lina Tejeiro habla de su situación sentimental y lo que quiere para el futuro

Lina Tejeiro es una reconocida actriz que se ha robado el corazón de los colombianos gracias a los numerosos papeles que ha interpretado en varias novelas nacionales. Y en esta cuarentena, ella ha sido tendencia en las redes sociales debido a las constantes interacciones que tiene con sus seguidores.

El pasado fin de semana, Tejeiro sorprendió a sus fans con un 'en vivo' donde respondió algunas de sus inquietudes. Esto, como es lógico, fue aprovechado por algunos para cuestionarle sobre su actual situación sentimental.

Lee también: Lina Tejeiro revivió un poco de su pasado oscuro y la fuerte depresión que sufrió

Una de las primeras preguntas que le hicieron a la llanera era si creía que su actual pareja sería el papá de sus hijos.

“Sí, quisiera obvio. Pero pues … o sea es lo que creo y es lo que quiero, más no sé”, respondió.

La actriz continuó hablando de las infidelidades, donde aseguró que ha perdonado y le han perdonado. “A raíz de ellas no hemos vuelto a cometer el mismo error. A veces es necesario cagarla para aprender”, señaló.

Otro dato que sorprendió a sus espectadores es que Lina confesó que amaba Pereira y se derretía por los hombres pereiranos, dato que relacionaron rápidamente con Andy Rivera.

Lee también: Neymar estrena padrastro, que podría ser incluso su hermano

Tejeiro finalizó esta ronda de preguntas respondiendo cómo se veía en cinco años.

“Me veo viviendo en una casa muy grande, con mi pareja, con mis perros. No creo que viva aquí en Bogotá, yo sueño con vivir en otra ciudad más calientica (…) me veo en cinco años no sé si ya con un hijo, no sé, pero sí ya me veo por lo menos viviendo con alguien ya no tan sola, con mi pareja, con el amor de mi vida” expresó.