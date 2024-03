Lina Tejeiro habla sobre la relación entre Carla Giraldo y Cristina Hurtado: "no hay una amistad"

Lina pasó por los micrófonos del programa de la periodista Eva Rey, ‘Desnúdate con Eva’, en donde reveló detalles sobre La Casa de los Famosos. En concreto, la actriz habló sobre la relación que existe entre sus compañeras, Carla Giraldo y Cristina Hurtado.

"No es que no se aguanten. Yo creo que lo que pasa es que hay personas con las que uno congenia más, y personas con las que finalmente no, pero no es que no se aguanten”, dijo

Además, Tejeiro se encargó de aclarar todos los rumores sobre la supuesta mala relación que hay entre las dos.

“De hecho, nos saludamos y ellas se ven y normal, pero no hay una amistad. Yo con Carla me conozco desde que tengo 12 años y Carla tenía 16, por eso hay una amistad con ella; pero entre Cristina y Carla no hay una amistad”.