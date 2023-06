Lina Tejeiro habló del terrible momento que pasó por un exnovio: pensó en atentar contra su vida

Lina Tejeiro es una de las actrices más queridas en Colombia, quien ha conquistado el corazón de todos los seguidores.

A lo largo del tiempo, ha expuesto quienes han sido sus novios, pero no ha tenido suerte al escoger a sus parejas. Con el que más duró fue con Andy Rivera, fueron 9 años. Sin embargo, hubo una persona que casi la hace cometer una decisión fatal.

La famosa colombiana afirmó que pasó por una depresión muy terrible y hasta llegó a querer atentar contra su vida, por las diversas situaciones que estaba viviendo. Además, porque su novio de ese entonces, Sebastián Vega, iba a ser papá. Esta noticia le cayó como un balde de agua fría y la afectó completamente.

“Me enteré que Sebastián iba a ser papá con otra persona. Me duele el alma, se me parte el corazón en dos y ahí en donde caigo en picada en una depresión total. Además, la novia era espectacular. Llegó un punto en el que pasaban los días, y veía salir el sol y volvía a esconderse y no dormía", expresó Lina Tejeiro.

Ella se encontraba en Argentina y estaba pasando por un momento muy complicado, no solo emocionalmente, sino también sentimental. Ya no tenía al que en ese año era el "amor de su vida", además, sus papás se habían divorciado, ella ya no estaba triunfando en televisión y no tenía un empleo. Situación que la puso contra la espada y la pared.

"Volver a empezar, horrible y económicamente no estaba bien. Entonces, obvio, me caí en una profunda depresión", puntualizó Lina Tejeiro.