Lina Tejeiro se ha caracterizado en redes sociales por el carácter, la personalidad y la belleza que tiene. La artista ha ganado popularidad entre algunos usuarios de las plataformas digitales por la forma en la que responde a críticas y ofensas que recibe por sus contenidos.

A pesar de que en distintas ocasiones la colombiana ha aclarado que no responde en mala onda o de forma grosera a los comentarios, muchos de sus seguidores consideran que se pasa un poco con el tono y las palabras que utiliza para referirse a los temas.

Recientemente, la famosa celebridad publicó en su cuenta oficial de Instagram un carrete de tres fotografías, donde aparece con el pelo recogido, una blusa negra y su cara completamente al natural. Lo que llamó la atención fue un post que realizó el cirquero Raúl Gasca y que no fue para nada del agrado de Tejeiro.

Según quedó registrado en la red social, el integrante del ‘Circo Hermanos Gasca’ comentó un emoji de la nariz de cerdo en la publicación de Lina. Aunque no se especificó el motivo de este símbolo, la actriz no dudó en ponerle un freno y arremeter contra él de fuerte manera.

“Faltaba el payaso de turno!”, escribió la artista junto a varios emojis de tomates y manitos con el dedo hacia abajo, a lo que Raúl respondió: “Qué agresividad, llanerita”.

Sin embargo, ahí no quedaron las cosas, pues la actriz de ‘La Ley del Corazón’ volvió a pronunciarse al respecto y hacer énfasis en los “comentarios cínicos” que suele hacer el mexicano.

“No, no es agresividad. Es que es mi perfil, no tu circo. Aquí no vengas con tus comentarios cínicos si no quieres que te pongan freno”, agregó Lina Tejeiro junto a otros emojis de risas.

Esta respuesta generó opiniones entre los usuarios, quienes se dividieron entre respaldar a la artista por lo ofensivo e indirecto que fue el comentario de Gasca, y reprocharla por lo “grosera” que había sido solo por este post.

El comentario fue borrado tiempo después.